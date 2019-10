Menschenrechtspreis für Ahmad Mansour

Der Berliner Psychologe und Islam-Experte Ahmad Mansour ist mit dem Menschenrechtspreis der Gerhart und Renate Baum-Stiftung ausgezeichnet worden. Damit " werde sein unermüdlicher Einsatz als visionärer Brückenbauer für die Demokratie in unserer Integrationsgesellschaft geehr t", hieß es zur Begründung am Sonntag (13.10.2019) in Köln.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Projekte und Initiativen gegen Radikalisierung

Der 43-Jährige ist in Israel geboren und seit 2017 deutscher Staatsbürger. Mansour beschäftigt sich mit Projekten und Initiativen gegen Radikalisierung. Außerdem mit der Unterdrückung im Namen der Ehre und Antisemitismus in der islamischen Gemeinschaft.

Der Preis ist mit 10.000€ dotiert.

Stand: 13.10.2019, 11:53