Luftabwehrsystem für die Ukraine: Botschafter Melnyk lobt Deutschland

Forderung nach Gas-Boykott

Außerdem fordert Melnyk im WDR, dass Deutschland russisches Gas " für ein paar Monate " boykottieren solle. "Mit diesen Lieferungen, die aus Russland Tag und Nacht kommen in die EU, nach Deutschland, kann Putin seinen Krieg finanzieren" , so Melnyk. So lange er dieses Geld bekommt, werde Putin nicht an den Verhandlungstisch zurückkehren.