Corona-Meldepflicht für Haustiere soll kommen

Auch Gähnen bedeutet Wohlfühlen

Experimentelle Studien chinesischer Forscher haben herausgefunden, dass Katzen im Gegensatz zu Hunden relativ leicht infiziert werden können. Jüngere Katzen sollen demnach schwerer erkranken als ältere. Schweine, Hühner und Enten sind laut Studie nicht anfällig für das Coronavirus. In den Niederlanden mussten allerdings schon acht niederländische Nerzfarmen ihre Zuchttiere aufgrund des Virus töten. Sie sollen auch Menschen infiziert haben. In einem New Yorker Zoo soll es ebenfalls schon mehrere infizierte Tiere gegeben haben.

Wie äußert sich das Virus bei Tieren?

Hunde beispielsweise sollen meist keinerlei Symptome zeigen. Ähnlich wie beim Menschen kann es aber auch zu Atemwegserkrankungen kommen. Für Katzen-Besitzer sind die Symptome meist nicht von einem gewöhnlichen Katzenschnupfen zu unterscheiden. Wenn eine Katze niest, schnarcht oder keine Luft mehr bekommt, kann es ein Anzeichen für das Sars-CoV-2-Virus sein.