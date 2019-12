Zwölf Handwerksberufe werden wieder meisterpflichtig

In diesen sechs Gewerken gibt es in NRW derzeit nur 37 Auszubildende. " Da geht es auch um Kulturgüterschutz ", erläutert Ehlert. " In manchen Berufen haben wir keine jungen Menschen mehr in der Ausbildung, wir haben kaum noch Meister, die dieses Wissen weitergeben. "

"Die Meisterpflicht allein wird das Nachwuchsproblem aber nicht lösen" , meint Haucap. Neben anständiger Bezahlung müsse es auch attraktive Arbeitsbedingungen geben.

Zurück zur Meisterpflicht. Hier und heute. . 07:07 Min. . Verfügbar bis 09.10.2020. WDR.

Stand: 12.12.2019, 06:00