Mein Jahr, mein Ding - Wie Menschen in NRW 2022 Schwung in ihr Leben brachten

Etwas Negatives in etwas Positives umwandeln: Natascha Mielke ist das gelungen. Die 51-jährige Kölnerin leidet, wie rund 1,5 Millionen Menschen in Deutschland übrigens auch, an kreisrundem Haarausfall. Büschelweise und diffus fielen bei ihr die Haare aus. Das war emotional sehr belastend.

Lange Zeit unternahm die Kölnerin alles, um die kahlen Stellen zu verdecken. Doch irgendwann funktionierte das nicht mehr. Die Tapes, mit denen sie ihr Haar auffüllte, hielten nicht mehr, das Toupet tat weh – und es war auch einfach nicht mehr genug Haar da, um alles zu fixieren.

Und nun? Natascha Mielke traf eine Entscheidung. Im vergangenen Sommer beschloss sie, das wenige Haar, das sie noch hatte, einfach abzurasieren. Inzwischen geht es ihr mega-gut, wie sie dem WDR erzählt. " Mein Ding im Jahr 2022, das ist mein Mut zur Glatze “, sagt die Mitarbeiterin der Kliniken der Stadt Köln dem WDR und nimmt sich lächelnd die Langhaar-Perücke vom Kopf.

Nur positives Feedback

" Ich habe gestrahlt, es war sofort toll “, erzählt Natascha Mielke über den ersten Moment, als sie kahl auf dem Kopf war. Auch ihrem Mann gefiel das neue Aussehen seiner Frau auf Anhieb. Dann kam der erste Tag auf der Arbeit. " Meine Kollegin empfing mich auf der Station, drückte mich und sagte: ‚Du siehst so toll aus, Du brauchst Dich nicht zu schämen, das sieht wunderbar aus‘. “

Inzwischen geht sie mal mit, mal ohne Perücke, mal glatt- und mal kurzrasiert. " Das ist so eine Bereicherung von Lebensqualität, ich habe alle Möglichkeiten ", so Natascha Mielke. Sie bekommt sehr viel positives Feedback – und möchte nun anderen helfen. Daher postet sie regelmäßig auf Instagram. " Ich möchte einfach anderen Frauen und Männern – Männern passiert das ja auch mit dem kreisrunden Haarausfall – Mut machen. “ Es gibt immer Wege, Dinge zu verändern. " Das hat mir einen enormen Schwung gegeben ."

Endlich als Mann wahrgenommen werden

Auch Joris Richter aus Wuppertal zieht eine positive Jahresbilanz. " Mein Ding des Jahres 2022 ist, dass ich in allen Lebensbereichen endlich als der Mann wahrgenommen werde, der ich schon immer war. “

Der 26-Jährige ist trans. Das heißt, bei der Geburt wurde ihm das weibliche Geschlecht zugewiesen. Schon früh merkte er, dass das nicht so ist, sondern dass er eigentlich ein Mann ist. Im März hatte Joris Richter seine Mastektomie, das ist die Angleichung an die männliche Brust. " Das war meine erste geschlechtsangleichende Operation. "

Freude beim Blick in den Spiegel ist groß

Weil er seit ungefähr zwei Jahre Hormone einnimmt, haben sich sein Aussehen und seine Stimme auch schon vor der Operation verändert. Vor der ersten großen OP hatte er Angst, wegen möglicher Schmerzen. " Aber die Freude darüber, dass der Körper sich gut anfühlt und dass man sich zum ersten Mal im Spiegel angucken und denken kann ‚das passt jetzt‘, das war irgendwie viel größer als die Schmerzen. “

Seine Eltern haben ihn immer unterstützt. Allerdings fehlte es damals in seiner Kindheit vielfach noch an Aufklärung. Immer wieder habe er sich gegenüber anderen in Bezug auf seine Identität rechtfertigen müssen. Heutzutage hat Joris Richter einen großen queeren Freundeskreis und fühlt sich dort gut aufgehoben.

Fürs neue Jahr wünscht er sich, noch mehr bei sich selber anzukommen, auch optisch. " Da wird sich noch einiges tun, der Bartwuchs fängt ja gerade erst an. “ Auf jeden Fall wird es "cool“, sagt Joris Richter und betont mit einem Schmunzeln: " Ich bin glücklich, ja ."

Schluss mit saurer Gurkenzeit!

Einfach happy – so fühlt sich auch das singende Damen-Trio Zucchini-Sistaz aus Münster. " Unser Ding für 2022 ist: Schluss mit saurer Gurkenzeit, einfach loslegen und weitermachen “, sagen die drei Unterhaltungskünstlerinnen Jule Balandat, Tina Werzinger und Sinje Schnittker.

Das Dreier-Team holt Abend für Abend die goldene Swing-Ära auf die Bühne und ist überzeugt: " Wir ergänzen uns super ." Wenn eine mal nicht so einen Elan hat, nicht so gut drauf ist, ziehen die anderen sie mit. Schließlich muss bei jedem Auftritt dieser Funke von Positivität neu entdeckt und entfacht werden.

Einfach weitermachen, nicht aufhören

Die Zuhörerinnen und Zuhörer jedenfalls sind begeistert. Die Leute kommen nach den Konzerten zu den Künstlerinnen und sagen ihnen, wie beseelt sie sind und wie sehr ihnen das alles in Zeiten von Corona-Lockdown gefehlt hat. " Kultur hat die ganz relevante Aufgabe, einen positiven visionären Entwurf zu liefern, dass wir eine optimistische Grundhaltung erleben können. “

" Einfach weitermachen, nicht aufhören “, so wollen die Zucchini-Sistaz ins neue Jahr gehen. Aus Prinzip und aus Protest: immer weiter.

Über den persönlichen Jahresrückblick von Menschen aus NRW unter dem Motto „Mein Jahr, mein Ding“ berichtet auch die Aktuelle Stunde.