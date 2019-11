Risiko Coffee-to-go: Fragen und Antworten

Bezeichnung: Petit Collage Bamboo Dinnerware "Our World"

Hersteller-Information: Bambus, plastikfrei, biologisch abbaubar, ungiftig

Formaldehyd: 7,2 mg/kg

Melamin: 2,0 mg/kg

Info: Schadstoffe unter Grenzwerten

Urteil Überwachungsbehörden: "nicht verkehrsfähig", da biologisch abbaubar drauf steht, dies durch den Melaminanteil aber nicht geht. Die Angabe "plastikfrei" ist falsch. Der Hersteller aus USA behauptet, vom Produzenten in China arglistig getäuscht worden sein. Ab der neuen Charge würde die Beschreibung auf der Verpackung geändert. Der Verkäufer in Deutschland wollte sich nicht auf unsere Anfrage äußern.