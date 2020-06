Feuerteufel treibt in Engelskirchen sein Unwesen

Eine unglaubliche Serie von vorsätzlichen Brandstiftungen hat die Feuerwehr in Engelskirchen in Atem gehalten. Seit dem Mittwochabend (17.06.2020) mussten die Einsatzkräfte zu insgesamt zehn Einsätzen ausrücken. Davon sieben Mal in den frühen Morgenstunden. Laut Feuerwehr begann die Serie am Mittwochnachmittag, als ein Schafunterstand und im Anschluss 100 Quadratmeter Fichtenwald brannten.

In der Nacht brannte es an einer Schützenhalle, zeitgleich standen Autos und ein Lieferwagen in Flammen. Dazu mehrere Mülltonen. Nicht nur für die Engelskirchener Feuerwehr wurde Vollalarm ausgelöst - sondern auch für das benachbarte Lindlar. 132 Einsatzkräfte löschten bis in die Morgenstunden, ein erheblicher Sachschaden sei zu verzeichnen.