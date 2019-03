Wildunfälle in NRW auf Höchststand: Was ist zu tun?

Insgesamt starben laut Jagdstatistik im vergangenen Jahr allein in NRW rund 32.000 große Wildtiere bei Unfällen. So viele tote Rehe, Hirsche und Wildschweine waren es hierzulande noch nie. Die Dunkelziffer ist allerdings fünf Mal so hoch, schätzt der Deutsche Jagdverband.

Video starten, abbrechen mit Escape Wildunfälle nehmen zu. Lokalzeit Südwestfalen. . 02:36 Min. . WDR. Von Andreas Reichenau.

Autoflut, Revierwechsel und Klimawandel

Gefährlicher Wildwechsel

Grund für die Unfälle ist der zunehmende Verkehr. Die meisten Wildunfälle ereignen sich während der Dämmerung. Sind zum Beispiel nach der Zeitumstellung wieder mehr Berufspendler im Dunklen unterwegs, steigt auch das Unfallrisiko, sagt Gregor Klar, Experte für Naturschutz beim Jagdverband NRW.

Wechseln die Tiere im Frühjahr häufiger ihre Reviere, kracht es ebenfalls öfter. Außerdem begünstige der Klimawandel durch milde Winter und viele Waldfrüchte die Vermehrung.

Aufschlaggewicht: halbe Tonne

Häufig werden Wildunfälle im Ausmaß unterschätzt. Ein 20 Kilogramm schweres Reh besitzt bei einer Kollision mit Tempo 100 ein Aufschlaggewicht von fast einer halben Tonne.

Auf Strecken mit Wald oder schlecht einsehbaren Feldrändern rät der ADAC " Fuß vom Gas und immer bremsbereit sein. " In der Dämmerung ziehen die Tiere häufig zum Fressen an die Fahrbahnränder.

Taucht ein Wildtier im Scheinwerferlicht auf, am besten abblenden, abbremsen, hupen. Nur langsam weiterfahren - denn es könnten noch Nachzügler kommen. Ausweichmanöver sind gefährlich und enden oftmals im Gegenverkehr.