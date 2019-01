ADAC-Statistik: Mehr Staus auf NRW-Autobahnen

Frank Schewe vom WDR -Verkehrsstudio sieht die ADAC-Zahlen skeptisch. Unklar sei, wie die Stauzahlen ermittelt würden. Außerdem liefere der ADAC "als Autofahrerlobby Gründe für die angebliche Zunahme von Staus wie Baustellen sofort mit. Gleichzeitig wird außer Acht gelassen, dass die Zahlen der Neuzulassungen jedes Jahr steigen." Schewe: "Am Ende macht der Autofahrer den Stau."

154.000 Stunden im Stau

Etwa 154.000 Stunden standen Fahrer den Daten zufolge im Stau (2017: 143.000). Alle auf den Autobahnen im Pendlerland Nummer 1 zusammengenommen Staus hätten 2018 eine Länge von knapp 486.000 Kilometern (2017: 455 000) gehabt. Das bedeute einen Anstieg von 6,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.