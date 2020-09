Steht NRW ab Herbst wieder kilometerlang im Stau?

Das Auto erlebt " eine neue Renaissance als bequemes Verkehrsmittel, das subjektiv Sicherheit vor Ansteckung verspricht ". Das schreibt die " Denkfabrik " Agora Verkehrswende in einer aktuellen Studie, an der auch der Deutsche Städtetag und der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen mitgewirkt haben.

Weiter heißt es in der Studie: Wenn Bus und Bahn in den " kommenden witterungsunbeständigeren Monaten " nicht deutlich Fahrgäste zurückgewinnen, " drohen Städten endlose Staus ". Dazu dürften zunehmend Menschen aus dem Home-Office zurückkehren an die Arbeitsplätze.