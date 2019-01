Zahl der Reichsbürger in NRW gestiegen

Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht als Staat an. Sie sprechen dem Grundgesetz, Behörden und Gerichten die Legitimität ab und akzeptieren keine amtlichen Bescheide. Zumindest in Teilen der Szene herrsche die Auffassung vor, "die eigene Ideologie im Sinne eines vermeintlichen Selbstschutzes unter Gewaltanwendung zu verteidigen" , heißt es in dem Bericht.

Verfassungsschutz: Rechtsextreme Muster

Teile der Reichsbürger-Szene überschneiden sich laut NRW -Verfassungsschutz mit der rechtsextremistischen Szene und vertreten "rechtsextremistische Argumentationsmuster".

Illegale Waffen in NRW - Amnestie endet | Aktuelle Stunde | 27.06.2018 | UT | Verfügbar bis 27.06.2019 | WDR

Stand: 17.01.2019, 10:49