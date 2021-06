Droht eine Mückenplage in NRW?

In Deutschland sind rund 50 verschiedene Arten von Stechmücken heimisch. Mindestens die Hälfte davon ist allerdings extrem selten. Die "gemeine Hausmücke" ist die bekannteste Mückenart. Das Wetter der letzten Wochen macht Begegnungen mit ihr nun wahrscheinlicher. Fragen und Antworten dazu.

Wieso gibt es im Moment so viele Mücken?

Damit sich die Eier der Mücke entwickeln können, brauchen sie Wasser. Durch die starken Niederschläge der vergangenen Wochen gibt es davon genug. Schon kleinere Pfützen oder gar ein Eimer Wasser auf dem Balkon reichen aus, um den Tieren einen Brutplatz zu bieten.

Wo es warm und feucht ist, fühlen sich die Tiere wohl

" Die Bedingungen sind also gerade besonders günstig ", sagt Renke Lühken, Stechmücken-Forscher am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Eine zweite wichtige Voraussetzung sei die Hitze. Denn die hohen Temperaturen sorgen dafür, dass sich die Mücken besonders schnell entwickeln können.

Droht jetzt also eine Plage?

Das könne man erst in den nächsten Wochen sehen, sagt Lühken: "Wenn es durchgehend so heiß bleibt und es kaum regnet, dann werden viele Brutplätze ja auch wieder austrocknen." Wechseln sich Hitze und Regen aber ab, könne die Zahl der Stechmücken stark wachsen. Auch Biologin Doreen Werner vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung mag nicht von einer Plage sprechen. Es gebe zwar mehr Mücken als in den beiden Vorjahren, aber diese seien besonders trocken und warm gewesen. "Im Grunde haben wir jetzt wieder ein ganz normales Mückenjahr."

Mythos vom "süßen Blut"