Noch mehr kleine Waffenscheine in NRW

Die Zahl der so genannten kleinen Waffenscheine ist in Nordrhein-Westfalen erneut gestiegen. Im November 2017 zählte das Innenministerium in NRW mehr als 143.000 Genehmigungen zum Tragen von Schreckschusspistolen oder Pfefferspray. Ein Jahr zuvor seien es noch rund 119.000 gewesen, teilte eine Sprecherin des Ministeriums am Sonntag (14.01.2018) der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit.

Aufrüstung nach der Silvesternacht

Der kleine Waffenschein ist für das Tragen von Reiz-, Signal- oder Schreckschusswaffen erforderlich. Für den reinen Erwerb gibt es keine Auflagen. Besonders nach den Übergriffen in der Kölner Silversternacht 2015/2016 war die Zahl der Anträge deutlich gestiegen.

Polizeigewerkschaft: "Scheinsicherheit"