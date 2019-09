Warum wird in NRW besonders viel Heizenergie verbraucht?

Insgesamt werde in Westdeutschland deutlich mehr geheizt, als in Ostdeutschland, stellt Jan Stede vom DIW fest. Grund dafür sei eine Sanierungswelle in den östlichen Bundesländern in den 1990er Jahren, die die Energieeffizienz vieler Wohnhäuser dort stark verbessert hat. In Ländern wie NRW seien viele Gebäude noch auf altem Standard. "Aber auch hier ist es ein Zusammenspiel von Gebäudeeffizienz und Nutzerverhalten. "