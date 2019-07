Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Neugeborenen in Nordrhein-Westfalen leicht gestiegen. Wie das Statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf mitteilte, legte die Zahl der Geburten gegenüber 2017 um 0,7 Prozent zu.

2018 kamen damit 173.100 Babys in NRW zur Welt. Den höchsten prozentualen Geburtenanstieg gab es mit über zehn Prozent im Kreis Coesfeld. Im Kreis Olpe gab es dagegen den stärksten Rückgang, hier sank die Zahl um 11 Prozent.

Mütter ein Jahr älter

Rund zwei Prozent aller Mütter bekamen Mehrlinge. Die Frauen waren bei der Geburt im Schnitt 29,8 Jahre alt - und damit ein Jahr älter als noch Gebärende im Jahr 2008.

Neben der Zahl der Geburten stieg auch die Zahl der Verstorbenen. Die Sterberate war 2018 drei Prozent höher als im Vorjahr. Es starben 211.140 Menschen - und damit mehr, als Babys in NRW geboren wurden.