In Nordrhein-Westfalen steigt trotz der anhaltenden Klimadebatte die Zahl der Fluggäste. Im ersten Halbjahr 2019 sind von den sechs großen Airports im Land knapp 10,1 Millionen Passagiere abgeflogen. Das sind 3,6 Prozent mehr als in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres, wie das Statistische Landesamt am Montag (04.11.2019) mitteilte.