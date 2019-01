In Essen stieg die Zahl der Radunfälle um fast ein Drittel. In Düsseldorf wurden bis einschließlich November 847 Unfälle gezählt, im gesamten Jahr 2017 waren es dort 806. In Dortmund stieg die Zahl der Unfälle mit Radfahrern von Januar bis November auf den höchsten Wert seit 2010, wie die Polizei mitteilte. Acht Radler kamen allein in Köln im vergangenen Jahr ums Leben.