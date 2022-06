Zahl der Drogentoten in NRW deutlich gestiegen: vor allem Männer betroffen

Mehr als 2.900 Menschen starben im Jahr 2020 in NRW an den Folgen von Drogenkonsum. Das sind knapp zwölf Prozent mehr als im Jahr davor, wie das Statistische Landesamt in Düsseldorf mitteilt. Bei mehr als zwei Dritteln der Betroffenen handelte es sich den Angaben zufolge um Männer. Fast 90 Prozent starben an den Folgen von übermäßigem Alkoholkonsum.