Mehr Intensivpatienten: Kliniken treten auf die Bremse

Auch Kölner Kliniken verschieben nicht notwendige Behandlungen, damit sich das Personal vermehrt um die Covid-19 -Patienten kümmern kann. Denn Personal wird knapp, weil sich auch Klinikmitarbeiter anstecken, sagt Christian Karagiannidis, Leiter der Intensivstation der Lungenklinik in Köln-Merheim: "Und wenn wir die Intensivkapazitäten aufrechterhalten wollen, kommen wir nicht mehr darum herum, Operationen zu verschieben, um Personal für die Intensivstationen frei zu bekommen."

Behelfskliniken als Notfallplan

Manche Städte arbeiten schon an Möglichkeiten für den Fall, dass das allein nicht ausreicht. Die Stadt Dortmund zum Beispiel hat dafür Pläne aus dem Frühjahr zu einem Behelfskrankenhaus aus der Schublade geholt. Das soll in den Westfalenhallen errichtet werden. Außerdem soll die Johanniter Reha-Klinik am Dortmunder Rombergpark mit Corona-Patienten belegt werden. Ähnliche Überlegungen gibt es auch in Hamm.