Sekten-Info NRW: Deutlich mehr Beratung zu Verschwörungstheorien

Es ist ein kleines Team, das sich in Essen um Beratungen in Sachen Sekten kümmert. Viele Themen, die sie behandeln, sind jedes Jahr präsent. Andere kristallisieren sich heraus, wenn es in der Welt Veränderungen gibt. So verhält es sich auch mit Verschwörungstheorien.

Sie waren bereits in dem Jahresbericht aus 2020 ein großes Thema bei "Sekten- Info NRW e.V. ". Die Beratungen hatten sich im Vergleich zu 2019 verdoppelt. Damals machten sich viele Sekten die Unsicherheit durch das Coronavirus zunutze, um vermehrt zu missionieren. Nun habe sich die Zahl der Beratungen erneut fast verdoppelt.

Themen ändern sich, Probleme bleiben

Im Fokus: Verschwörungstheorien

Der Verein musste demnach in 2021 fast 250 Mal diesbezüglich aktiv werden. Es seien oft die Angehörigen, die Hilfe suchen, heißt es. Dabei gehe es jetzt aber weniger um Unsicherheiten, eher spielen Coronaleugner eine große Rolle.

Sie verweigern Impfungen, wollen keine Maske tragen, verlieren dadurch sogar Freundschaften, ihre Beziehung oder ihren Job. Mit dem Wegfall der Impflicht hätten Verschwörungstheoretiker aber auch ganz neue Themen gefunden, wie beispielsweise Putin-Propaganda.

Vor Scientology wird weiter gewarnt

Sabine Riede vom Sekten- Info NRW warnt aber auch weiterhin vor Sekten wie Scientology. Besonders gefährlich: Scientology bietet verstärkt Schüler-Nachhilfe an, um einen Einblick in Familien zu bekommen.