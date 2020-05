Medizin-Experten: Kitas und Grundschulen vollständig öffnen

Die Forderung der Fachverbände ist Wasser auf die Mühlen vieler Corona-gestresster Eltern. "Spielplätze sind auf, Indoor-Spielplätze sollen wieder öffnen, Freizeit- und Freibäder. Es wird schwieriger zu vermitteln, dass die Kita nach wie vor zu ist" , sagte Daniela Heimann vom NRW -Landeselternbeirat dem WDR am Montag (18.05.2020).

Landesregierung: Kita für alle erst ab September

Nach den aktuellen Plänen der Landesregierung sollen Kitas mit Einschränkungen frühestens ab September für alle Kinder wieder regelmäßig öffnen. Aktuell werden in NRW nur Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen, von erwerbstätigen Alleinerziehenden sowie Vorschulkinder mit Förderbedarf in Kitas betreut - ab kommenden Montag (25.05.2020) auch alle Vorschulkinder.