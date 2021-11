Corona-Folge: Mediensucht bei Kindern stark gestiegen

Im Corona-Lockdown haben sich viele Kinder und Jugendliche die Zeit mit Zocken am PC oder in den Sozialen Medien vertrieben. Wer kann es ihnen verübeln, wo doch fast nichts anderes mehr möglich war. Das ist allerdings nicht folgenlos geblieben, wie sich jetzt zeigt. Denn aktuell - lange nach dem letzten Lockdown - nutzen 4,1 Prozent aller 10- bis 17-Jährigen in Deutschland Computerspiele so, dass es nicht mehr gesund für sie ist. Hochgerechnet wären das 220.000 Mädchen und Jungen.

Das zeigt eine neue Studie der Krankenkasse DAK -Gesundheit und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE). Für die Studie wurden Eltern aus bundesweit 1.200 Familien seit September 2019 über einem Zeitraum von fast zwei Jahren mehrfach zur Mediennutzung ihrer Kinder befragt.

Jungen häufiger betroffen als Mädchen

Die Studie zeigt, dass der Anstieg der Mediensucht eng mit längeren Medien-Nutzungszeiten der Kinder und Jugendlichen zusammenhängt. Beim "Gaming" beträgt die durchschnittliche Spielzeit an einem Werktag inzwischen 109 Minuten - das sind 31 Prozent mehr als vor Corona.

Während vor der Pandemie noch 2,7 Prozent der Befragten ein krankhaftes Spielverhalten zeigten, sind es nun 4,1 Prozent. Dabei sind Jungen mit 3,2 Prozent deutlich häufiger betroffen als Mädchen.

Auch bei Social Media steigt die Mediensucht

Wie beim Gaming ist die Mediensucht auch bei Social Media deutlich angestiegen. Hier wuchs der Anteil der pathologischen Nutzung seit 2019 von 3,2 auf 4,6 Prozent. Das ist ein Anstieg von knapp 44 Prozent und entspricht hochgerechnet rund 250.000 Betroffenen.