Ex-Kanzler Schröder trifft angeblich Putin in Moskau

Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder ( SPD ) trifft angeblich am Donnerstag Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau. Er wolle Putin um Frieden in der Ukraine bitten, berichtet das Online-Nachrichtenportal "Politico" unter Berufung auf Insider. Eine offizielle Bestätigung für dieses Treffen gab es zunächst nicht. Auch die Bundesregierung weiß nichts von der angeblichen Moskau-Reise Schröders.

Scharfe Kritik an Schröder