Die "MeToo"-Bewegung und ihre Folgen für NRW

Gegen den ehemaligen Filmmogul Harvey Weinstein ist am Montag (06.01.2019) ein Prozess in New York gestartet. Rund zwei Jahre ist es her, dass ihm mehr als 80 Frauen sexuelle Gewalt vorgeworfen haben.

Der Fall hat den Anfang der "MeToo"-Bewegung markiert: Überall auf der Welt sammelten sich Frauen und auch Männer unter dem Schlagwort und sprachen über Belästigung.