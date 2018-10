Auf Tour mit den Maut-Kontrolleuren

Maut-Kontrollfahrzeug

In der Nähe von Ochtrup (Kreis Steinfurt) sind die Maut-Kontrolleure Werner Herbering und Jürgen Langebröker unterwegs. Sie arbeiten für das Bundesamt für Güterverkehr.



Ein umgebauter Transporter ist ihr mobiler Arbeitsplatz. Knapp 300 davon gibt es bundesweit, in NRW sind mehr als 40 im Einsatz. In dem Kastenwagen steckt hochsensible Messtechnik.

Kontrolle im Vorbeifahren

Bildschirm für den Beifahrer

Per Infrarot und Mikrowelle kann das Kontroll-Fahrzeug während des Vorbeifahrens in Sekundenschnelle Daten von Lkw erfassen: Kennzeichen, Nationalität, zulässiges Gesamtgewicht, Achszahl und natürlich ob Maut gezahlt wurde. All das wird auf einem Display vor dem Beifahrersitz angezeigt.



Wenn der Verdacht besteht, dass nicht oder falsch gezahlt wurde, werden die Fahrer überprüft. Verfolgungsjagden gibt es nicht, denn auch für Kontrolleure gelten die Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Doppelteam im Einsatz

Leichter ist die Kontrolle an einem stationären Ort, zum Beispiel einem langgestreckten Parkplatz am Rand der B31 . Ein Kontroll-Fahrzeug steht einige Hundert Meter vor dem Parkplatz am Straßenrand und erfasst die Daten.

Per Funk werden die Verdachtsfälle an ein Team auf dem Parkplatz übermittelt. Jürgen Langebröker winkt einen Lkw raus, für den keine Maut gezahlt wurde.