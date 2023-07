Kleine Maus, großer Schaden: Nager sorgt für Autobahnsperrung

Ein sehr kleines Tier hat auf der A46 in Meschede für lange Staus, Umleitungen und eine stundenlange Sperrung gesorgt. Ob es reine Neugierde war oder schlicht die Suche nach Futter - man weiß nicht, was die Maus in der Nacht in dem elektrischen Schaltschrank des Hemberg Tunnels überhaupt wollte. Jedenfalls war der Nager hinein gekrabbelt und dabei zwischen zwei stromführende Leitungsbleche geraten. Das wiederum löste einen Kurzschluss mit heftigen Folgen aus. Für die Maus – und den Verkehr.

Erst Kurzschluss, dann Brandalarm

Nach dem Kurzschluss gab es einen Brandalarm in Tunnel. Die Beleuchtung und alle Sicherheitssysteme wurden dort auf Batteriebetrieb gestellt. Doch um die Ursache des Schadens zu finden und ihn zu reparieren, mussten Techniker den Tunnel und damit die Autobahn komplett sperren. Und das zur besten Pendlerzeit um 6.50 Uhr. Die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Meschede-Freienohl und Wennemen musste in beide Richtungen voll gesperrt. Erst um 13 Uhr konnte der Verkehr dort wieder rollen.

Jetzt soll nach dem Schlupfloch gesucht werden, durch das die Maus in den Technik-Bereich kommen konnte.