WDR: Sie sind 1983 in Aschersleben in Sachsen-Anhalt geboren. Können Sie sich an den 9. November 1989 erinnern?

Marcus Böick: Ich weiß noch, dass wir am Tag des Mauerfalls sogar in Berlin waren. Wir haben meinen Opa von einer Kur in Jugoslawien abgeholt. Aber bevor sich alles rumgesprochen hatte, sind wir mit dem Zug zurück nach Hause gefahren.



Wir waren wohl die einzige Familie, die an diesem Tag aus Berlin weggefahren ist. Zuhause haben wir uns am Bahnhof gewundert, warum keine Taxis mehr da waren. Die waren alle nach Westdeutschland unterwegs.