Ist das so - oder doch nicht? Diese Frage scheint viele Internetnutzer in Deutschland zu bewegen. Jedenfalls ist Hasselhoff 2019 die meistgesuchte Person in Verbindung mit dem Fall der Berliner Mauer, wie eine Auswertung der Internet-Suchmaschine Google ergibt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Wichtiger als Gorbatschow?

Ganz überraschend ist das nicht: Auf der Silvesterparty kurz nach der Wende hatten Hunderttausende in Ost und West zu seinem Song "Looking For Freedom" gefeiert. Der Schlager des früheren "Baywatch"-Schauspielers wurde zur Mauerfall-Hymne und "The Hoff" zum Mauer-Maskottchen.

Erst auf Platz zwei der Google-Trends folgt der frühere Sowjetpräsident Michail Gorbatschow, der Mitte der 1980er Jahre durch seine Politik von "Glasnost" (Offenheit) und "Perestroika" (Umgestaltung) eine wesentliche Voraussetzung für die Wende geschaffen hatte.