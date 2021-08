60 Jahre Mauerbau: Flucht mit dem Postlaster in den Westen

Flucht-Plan auf dem Bierdeckel

Volkspolizisten an der DDR-Grenze in Berlin

Dann kommt der 17. September. Es ist Tag der Volkskammerwahl in der DDR. In Ostberlin gibt es einige Wahllokale direkt an der Grenze. In eines dieser Lokale will Wolfgang Apel am Mittag mit zwei Freunden. Ungewöhnlich viele Menschen sind an diesem Tag nahe der Grenze unterwegs, die Volkspolizisten kontrollieren nicht so streng wie sonst. Da kommt den drei Freunden spontan eine Idee: " Wie wäre es, wenn wir in den Westen abhauen - heute noch ?"

Ein Stück Zaun wird ausgespäht, ein alter Postlaster als Fluchtfahrzeug organisiert, " Wir haben den Fluchtplan in einer Gaststätte noch auf einen Bierdeckel gezeichnet und ihn dann sogar noch liegen lassen ", erinnert sich Wolfgang Apel. Als sie wenig später am Zaun ankommen, stehen dort Westdeutsche und winken in den Osten. Hier können sie nicht durchfahren. Scheitert das Vorhaben?

Ein paar Zentimeter bis zum Westen

Der Fahrer entscheidet in Sekunden, reißt das Steuer herum und hält auf eine Hauswand auf der anderen Seite des Zaunes zu, rammt einen Pfosten, fährt über den Maschendraht und kommt in einem offenen Hauseingang zum Stehen - die Wagenfront parkt im Westen, aber die Hinterreifen stehen noch im Osten. Schüsse fallen, die Freunde fliehen, Wolfgang Apel klettert aus dem Beifahrerfenster, stürzt das Treppenhaus hoch und landet in den Armen eines Hausbewohners: " Bin ich wirklich im Westen ?" keucht er. Ja, ist er.

Suche nach Margret

Wolfgang und Margret Apel 1961

Später wird er von den Amerikanern verhört, als Flüchtling nach Frankfurt ausgeflogen und macht sich nach Wochen schließlich auf den Weg ins Ruhrgebiet, auf die Suche nach Margret. Die lebt in Herbede und wird am Ende seine Frau. Und das ist sie bis heute. Die Schwiegereltern empfangen den Mann aus der Ostzone mit offenen Armen. Er darf bei ihnen wohnen. Sie besorgen ihm auch einen Job in der Henrichshütte in Hattingen.

Wenn Wolfgang Apel an die Zeit zurückdenkt, denkt er auch an übervolle Schaufenster und Lebensmittel im Überfluss. " Es hat einen ja richtig erschlagen. Bei uns hat man noch ein gekautes West-Kaugummi für 5 Pfennig weiter verkauft. Es gab kein Obst, keine Schokolade, keine Fahrräder und jetzt diese vollen Regale ." Später wird Apel es mal Konsumterror nennen.