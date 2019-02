An der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf rechnen und knobeln am Samstag (23.02.2019) die besten Matheschüler des Landes. 350 Schüler und Schülerinnen ab Klassenstufe 5 haben sich durch ihre hervorragenden Leistungen in den Regionalrunden für diesen Landeswettbewerb qualifiziert.

Kaarster Schüler einer der Besten in Deutschland

Erik will später in die Forschung

So wie Erik Haufs: der 16-Jährige ist der beste Matheschüler der Klasse 10 im Rhein-Kreis-Neuss. Er hat schon oft an der Olympiade auf Landesebene teilgenommen. Letztes Jahr hat er es sogar tatsächlich auf den dritten Platz geschafft.

" Hier siegen nur richtige Cracks ", erklärt Erik. Zu denen zähle er sich dann doch nicht. " Aber wenn ich es wieder aufs Podest schaffe, darf ich in die Mathe-Sommerakademie! ", hofft er. Dann gehört man schon langsam zum inneren Zirkel der Mathefreaks Deutschlands.

Premiere für Fünftklässlerin aus Korschenbroich

Klara ist das einzige Mädchen aus dem Rhein-Kreis Neuss

Für Klara Berweiler aus der 5. Klasse am Gymnasium Korschenbroich wird die Teilnahme eine Premiere. "Ich bin schon ziemlich aufgeregt", gibt die 10-Jährige zu. Sie freut sich auf das bunte Nachmittagsprogramm nach der Klausur. Da verrät zum Beispiel der elffache Weltmeister im Kopfrechnen, Dr. Dr. Gert Mittring, den Schülern Tricks und Kniffe für den Matheunterricht.

Großes Deutschland-Finale in Chemnitz im Mai

Die Klausuren der Schüler werden bereits am Nachmittag von 120 Lehrern korrigiert. Das Ergebnis wird allerdings erst in einem Monat bekannt gegeben. Die besten 13 Schüler bilden dann das Team für NRW. Sie treten im Mai 2019 in Chemnitz auf Bundesebene an.

Stand: 23.02.2019, 06:00