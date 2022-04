Video starten, abbrechen mit Escape Mastodon: Die OpenSource-Alternative zu Twitter 01:34 Min. . Verfügbar bis 28.04.2023.

Toots statt Tweets: Ist Mastodon ein würdiger Ersatz für Twitter?

Stand: 28.04.2022, 20:45 Uhr

Multimilliardär Elon Musk kauft Twitter: Vielen gefällt das nicht – und sie wechseln in das alternative Netzwerk „Mastodon“. Doch was steckt dahinter? WDR-Digitalexperte Jörg Schieb erklärt, was Mastodon wirklich ist – und ob es wirklich eine Alternative zu Twitter darstellt.