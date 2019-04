In Köln wird ein Mann im Taxi eingeklemmt, wenige Wochen später eine Radfahrerin auf dem Radweg erfasst, in Mönchengladbach wird ein Fußgänger umgefahren. Alle drei sterben - unbeteiligte Opfer von illegalen Autorennen in NRW. Am Donnerstag (25.04.2019) stirbt eine Frau in Moers nach einem Unfall. Ob auch sie Opfer eines Autorennens wurde, steht noch nicht fest. Die Zeugenaussagen aber sprechen dafür.

Kein Totschlag, sondern Mord

Unbeteiligte Opfer

Die Unfallverursacher wurden in den drei Fällen zu Haftstrafen verurteilt. Den Tatverdächtigen von Moers könnte nicht nur eine Strafe wegen fahrlässiger Tötung drohen, sondern sogar wegen Mordes. So wie die beiden Männer, die einen 69-Jährigen in Berlin in den Tod gerissen hatten und dafür im März 2019 zu lebenslanger Haft verurteilt wurden. Der Bundesgerichtshof hatte entschieden: Der Tatbestand des Mordes ist erfüllt, wenn ein Fahrer bei einem illegalen Autorennen in Kauf nimmt, dass jemand zu Tode kommt.