Eichenprozessionsspinner: Kommunen starten mit Einsatz gegen die giftige Raupe

Die Larven des Eichenprozessionsspinners schlüpften nun, sagte ein Sprecher des Landesbetriebs Wald und Holz in Münster. " Im Moment sind sie aber noch nicht gefährlich ." Wie stark der Befall in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr werde, hänge vom Wetter in den kommenden Wochen ab: Je wärmer und trockener, desto besser seien die Bedingungen für die Raupen.

Mit Fadenwürmern gegen die Larven

Präventiv sind Mitarbeiter des Landesbetriebs Straßen.NRW entlang der Straßen im Ruhrgebiet unterwegs. Sie besprühen laut Mitteilung Eichen, die im vergangenen Jahr von dem Schädling befallen waren, mit kleinen Fadenwürmern. Die sogenannten Nematoden dringen in die Raupen ein und sind nach Angaben des Landesbetriebs für Menschen und andere Tiere unschädlich.

Mehr mit natürlichen Fressfeinen arbeiten

Straßen.NRW setzt zur Vorbeugung außerdem ein Mittel auf Basis eines Bakteriums und Nistkästen für Meisen ein. Letztere sollen als natürliche Fressfeinde der Larven den Befall verringern.