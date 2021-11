Wie die Maskenpflicht zum Wahlkampfthema wird

Grüne: Ohne Masken Bildungsungerechtigkeit

Hier hakte für die Grünen Sigrid Beer ein. Freiheit sei verbunden mit Verantwortung, erklärte sie an die Kollegin von der CDU gewandt. Die Landesregierung aber wolle die Verantwortung abschieben auf die Schüler, und zwar " auf Kosten derer, die sich nicht schützen können" . Schulen, da war Beer sich sicher, "sind Drehscheiben der Infektion ". Sie verwies auf hohe Inzidenzwerte unter Fünf bis Neunjährigen: 545 beispielsweise in Leverkusen, 585 in Minden. Und Schulen seien - in punkto Freiheit - nicht mit Kino oder Restaurant zu vergleichen " denn Schule ist keine freiwillige Veranstaltung ".