Keine Maskenpflicht mehr im Flugzeug - wieso dann in der Bahn?

Auf den ersten Blick scheint es nicht logisch. Während in Flugzeugen die Maskenpflicht wegfallen soll, bleibt sie in Fernzügen. Mallorca-Urlauber können also ohne Maske nach Deutschland fliegen, während Pendler zum Beispiel zwischen Köln und Frankfurt eine FFP2 -Maske im ICE tragen müssen. Ist das deutscher Regelwahnsinn oder logisch zu erklären?

Flugzeuge tatsächlich relativ sicher

Wissenschaftliche Studien zeigen: Flugzeuge sind relativ sicher. Das liegt an der Belüftung. Je nach Flugzeugtyp wird die Luft in der Kabine ungefähr alle zwei bis drei Minuten komplett durch Frischluft ausgetauscht und durch sogenannte HEPA -Filter gefiltert. Aerosole können sich so fast nicht in der Kabinenluft festsetzen - anders als das zum Beispiel in vielen Innenräumen der Fall ist.

Belüftung in ICEs weniger effizient.

Fernzüge der deutschen Bahn haben zwar auch eine Belüftung, diese ist aber weniger effizient. Das liegt an zwei Faktoren. Erstens werden keine HEPA-Filter, sondern G4 -Filter genutzt. Diese sind relativ grobmaschig, also nicht Virus-geeignet. Zweitens dauert der Austausch länger. Etwa sieben bis acht Minuten. Trotzdem: Allein der Austausch mit Frischluft alle sieben bis acht Minuten hilft vermutlich, Infektionen weniger wahrscheinlich zu machen.

Wer auf Nummer sicher gehen will, trägt Maske

Wie groß der Unterschied zwischen dem Flugzeug und der Bahn tatsächlich ist, lässt sich wissenschaftlich aber kaum seriös beantworten. Richtig ist aber: Die Belüftung in Flugzeugen ist effizienter und durch die HEPA-Filter sicherer. Am sichersten ist es aber trotzdem sowohl im Flugzeug, als auch im Zug mit einer FFP2-Maske. Das zeigen die Studien auch. Ist der Nachbar krank, hilft selbst die beste Belüftung nicht.

Erste Kritik

Neben Stimmen aus der Opposition hat sich auch der Verband Allianz pro Schiene schon kritisch zum geplanten Infektionsschutzgesetz geäußert. Der Verband will, dass die Maskenpflicht auch in der Bahn entfällt.