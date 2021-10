Maske an Schulen im Unterricht ab oder doch auf: Wer entscheidet denn jetzt?

Am Dienstag nach dem Feiertag fällt sie: die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler. Zumindest am Sitzplatz und im Rahmen von Ganztags- und Betreuungsangeboten.

Der Corona-Krisenstab der Stadt Krefeld ist nicht begeistert. Und hat " vor dem Hintergrund der aktuell stark ansteigenden Infektionszahlen " am Freitag gesagt, dass an städtischen Schulen weiter Maske getragen werden soll. Das NRW-Gesundheitsministerium muss dem allerdings zustimmen - wird es aber ablehnen, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Abend im WDR. Es gebe keine Auffälligkeiten in Krefeld, die dafür sprechen würden. "Damit gilt Landesrecht auch in Krefeld."