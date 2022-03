Neue Corona-Regeln ohne Maskenpflicht - Was sagt die Wissenschaft?

Bund und Länder haben gestern miteinander um das Corona-Infektionsschutzgesetz gerungen. Die Ministerpräsidentinnen und-präsidenten der Bundesländer sind mit den geplanten Änderungen unzufrieden. Insbesondere der Wegfall einer allgemeinen Maskenpflicht in Innenräumen wird kritisiert.

Nur noch an speziellen Orten, beispielsweise in Bussen und Bahnen oder Arztpraxen, soll weiterhin eine Pflicht zum Tragen der Maske gelten. Für das Einkaufen im Einzelhandel oder in Restaurants soll der Schutz dagegen wegfallen. Wie wird dieser Schritt in Wissenschaft und Gesellschaft aufgenommen? Und was bringen Masken konkret für den Infektionsschutz?