Zweiter Masken-Kontrolltag bei Bus und Bahn in NRW

Eine Mund-Nase-Bedeckung bedeckt Mund und Nase und ist im öffentlichen Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen Pflicht: Was so einfach klingt, wird täglich nicht immer einfach so beachtet. Deswegen wird am Dienstag wieder in den Zügen der Deutschen Bahn und privater Bahnunternehmen kontrolliert.

Die Ordnungsämter der Städte und Gemeinden und die Bundespolizei arbeiten für die Kontrollaktion zusammen. Wer keine Maske trägt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 150 Euro rechnen.

Schwerpunkt-Einsätze in sechs Regionen

Vor allem auf folgenden Strecken und Bahnhöfen wird es nach Angaben des NRW -Verkehrsministeriums Kontrollen geben:

Bielefeld-Herford

Gronau-Coesfeld

Gelsenkirchen-Essen

Aachen-Eschweiler

Köln Messe/Deutz-Siegburg

Düsseldorf-Mönchengladbach

Eine Sprecherin der Bundespolizei geht davon aus, dass sich die meisten Reisenden an die Maskenpflicht halten werden. Diese Erfahrung habe man auch beim ersten landesweiten Masken-Kontrolltag Ende August gemacht.

Vertrauen für Bus- und Bahnfahren

Die Kontrollaktion soll nach Angaben der Bundespolizei vor allem ein Signal sein, bei den hohen Corona-Infektionszahlen weiter an einen Mund-Nasen-Schutz zu denken. Auch NRW -Verkehrsminister Hendrik Wüst appelliert an Berufspendler und Reisende: " Es ist ein Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme, dass alle eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. So schaffen wir Vertrauen, dass Bus und Bahn sichere Verkehrsmittel sind. "

Denn: Viele Menschen meiden öffentliche Verkehrsmittel noch, weil sie Angst haben, sich dort mit dem Coronavirus anzustecken. Manchmal sind Busse und Bahnen so voll, dass der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann - und Einzelne halten sich nicht an die Maskenpflicht.

Mehr als 1.700 Verstöße beim ersten Kontrolltag

Bei der ersten landesweite Kontrolle einer Mund-Nase-Bedeckung in der Bahn im August hatten Bundespolizei und Ordnungsämter 1.707 Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt. Darüber hinaus hat es auch schon mehrfach Schwerpunktkontrollen in den Bussen und Straßenbahnen der einzelnen Verkehrsverbünde gegeben.