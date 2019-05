Zu wenige wirksame Masernimpfungen in NRW

Insgesamt zählte das RKI im vergangenen Jahr 211 Masern-Fälle in NRW – das sind etwas weniger als die Hälfte der 543 Masernfälle bundesweit. Ein Jahr davor waren es insgesamt 520 in NRW, in 2016 dagegen nur 28. Die Zahl der Masernfälle in NRW schwankt also jährlich stark, während die Zahl der vollständig geimpften Kinder zwar leicht abgenommen hat, aber über die Jahre auf einem relativ stabilen Niveau stagniert.

Familienminister will Impfpflicht in NRW

NRW -Familienminister Joachim Stamp ( FDP ) hatte bereits Mitte April erklärt, er sei "für eine generelle Impfpflicht" , auch in Kindergärten. Man wolle nun prüfen, wie das umzusetzen sei.