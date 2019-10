Die Bundesregierung will die Impfpflicht gegen Masern einführen. Am Freitag (18.10.2019) berät der Bundestag in erster Lesung den Gesetzentwurf. Demnach müssten Eltern ab März 2020 nachweisen, dass ihr Kind geimpft ist, wenn sie es in einer Kita anmelden.

Geldbußen bis zu 2.500 Euro drohen

Eltern, deren Sohn oder Tochter bei der Einschulung nicht zwei Mal geimpft ist, drohen Geldbußen bis zu 2.500 Euro. Denn erst nach der zweiten Impfung ist das Kind gegen die Infektionskrankheit immun.

Kitas müssen Impfausweise kontrollieren

Die Leiter von Kindertagesstätten werden ab dem kommenden März verpflichtet, die Impfausweise zwei Mal zu kontrollieren. In vielen Kindertagesstätten wie der Aachener Kita Seemöwe oder dem Kindergarten Zauberwald in Titz wird ohnehin schon der Impfausweis bei der Anmeldung kontrolliert.

Ein zweiter Blick in den Impfpass wäre für die Leiterinnen der beiden Einrichtungen kein Problem, sagen sie. Immerhin ginge es um das Wohl aller Kinder.

93 Prozent der Schulkinder gegen Masern immun

Einer Statistik des Robert-Koch-Instituts zufolge haben zwar 97 Prozent der Schulanfänger die erste Masern-Impfung bekommen. Allerdings sind nur gut 93 Prozent auch ein zweites Mal gegen die Masern geimpft worden. Erst wenn 95 Prozent der Menschen in Deutschland gegen Masern immun wären, könnte die Krankheit aussterben.