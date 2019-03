Gesundheitsämter entscheiden über Kontrollen in Schulen

Laut Infektionsschutzgesetz gehört die Kontrolle der Impfausweise in Schulen, in denen Personen an Masern erkrankt sind, zu den Standardmaßnahmen. Ob und in welchem Rahmen der Impfstatus von Schülern, Lehrern und anderen Schulbeschäftigten tatsächlich kontrolliert wird, entscheidet das zuständige Gesundheitsamt. Auch liegt es im Ermessen des Gesundheitsamt, so genannte "Betretungsverbote" für Ungeimpfte auszusprechen.