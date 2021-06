Junge Katholiken zum Rücktrittsangebot von Kardinal Marx: "Es geht der Falsche"

"Der Falsche geht"

" Es fühlt sich so an, als ginge der Falsche ", sagt Julia Niedermayer dem WDR am Freitag. Sie ist Bundesleiterin der Katholischen jungen Gemeinde (KJG), in dem sich junge Christ*innen zusammengeschlossen haben und der seinen Sitz in Düsseldorf hat. " Es steht schon länger die Frage im Raum, ob nicht eher Kardinal Woelki Konsequenzen ziehen müsste. "

Für die Reformbewegung in der Kirche sei der geplante Rückzug von Kardinal Marx ein großer Verlust, sagt Niedermayer. " Wir verlieren einen starken Verbündeten ."

Junge Christen in der Klemme

Julia Niedermayer

Ist die Kirche wirklich an einem "toten Punkt", wie Marx sagt? " Auch wenn das eine sehr endgültige Formulierung ist - wir sind genau dort angekommen. Eigentlich ist es schon fünf nach zwölf. " Für junge Menschen werde es immer schwieriger, sich in einer Kirche zu engagieren, die sich nicht glaubwürdig ihrer Verantwortung stellt, meint sie.

" Die Verfehlungen sind nicht bei den Ehrenamtlichen vor Ort zu suchen, sondern bei den Mächtigen ." Sie könne nur hoffen, dass sich andere Amtsträger ein Beispiel an dem mutigen Schritt des Münchner Erzbischofs nehmen und den Weg für Reformen freimachen.

"Für unser Engagement rechtfertigen"

" Die Kirche vor Ort ist nicht am toten Punkt ", meint hingegen Mirko Roßkothen aus Mülheim an der Ruhr, der sich seit Jahren in der katholischen Jugendarbeit engagiert, unter anderem als Messdiener-Leiter. " Aber der Ruf der Kirche hat so gelitten, dass unsere jungen Leute sich oft vor Gleichaltrigen für ihr Engagement rechtfertigen müssen. "

Mirko Roßkothen

Dabei habe die katholische Kirche bei der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle teilweise auch gute Arbeit geleistet. " Das wird aber nicht gesehen und nicht anerkannt ." Bei der Kommunikation mit der Öffentlichkeit müsse die Kirchenführung auf jeden Fall umdenken.