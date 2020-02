Kardinal Marx tritt nicht mehr an - Reaktionen aus NRW

Damit hatte niemand gerechnet: Kardinal Reinhard Marx teilte am Dienstag (11.02.2020) mit, dass er bei der Vollversammlung der katholischen Bischöfe in Mainz in drei Wochen nicht für eine weitere Amtszeit an der Spitze der Bischofskonferenz kandidieren will.

Zur Begründung teilte Marx schriftlich mit: "Ich finde, es sollte die jüngere Generation an die Reihe kommen ." Am Ende einer zweiten Amtszeit wäre er selbst 72 Jahre alt.

Aufgaben in der Weltkirche?

Thomas Sternberg

Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, äußerte Respekt für die Entscheidung des Münchner Erzbischofs: Angesichts der Aufgaben in der Weltkirche und in seinem Bistum verstehe er seine Beweggründe, sagte der Grevenbrücker.

Sie sei zwar nie ein ausgesprochener "Marx-Fan" gewesen, meint Magdalene Bußmann von der Laienbewegung "Wir sind Kirche", aber trotzdem bedaure sie den Rückzug " ein bisschen ". Zwar habe der Kardinal Probleme mit ihrer Bewegung gehabt. Aber insgesamt habe er sich zumindest bemüht, "Bewegung in die erstarrte deutsche Kirche zu bringen ", sagte die Theologin aus Essen dem WDR am Dienstag.

Theo Dierkes: "Begründung ist schräg"