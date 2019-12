Fall Marvin K.: War er wirklich freiwillig weg?

Ein Polizeiwagen vor dem Haus, in dem der Junge entdeckt wurde.

Am vergangenen Freitag (20.12.2019) fand die Polizei in Recklinghausen den vermissten Marvin K. - in der Wohnung eines 44-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft Bochum vermutet, dass sich der Junge fast die ganze Zeit dort aufgehalten hat.

Der Fall wirft Fragen auf, die über den bloßen Ablauf der Tat hinausgehen. Der 15-Jährige soll gesagt haben, er sei freiwillig in der Wohnung des 44-Jährigen gewesen. Ein Polizeisprecher teilte mit: Es gebe bislang keine Hinweise, dass Marvin gegen seinen Willen festgehalten wurde.

Zweifel an der Freiwilligkeit

Marvins Mutter betreibt seit Verschwinden ihres Sohnes im Sommer 2017 eine Facebook-Seite, auf der sie regelmäßig um Hinweise gebeten hatte. In einem Post am Sonntagmorgen (22.12.2019) zweifelt sie daran, dass Marvin bei klarem Verstand war. "Ich denke, er wurde unter Drogen ruhig gestellt", schreibt sie. "Er sagt, er war freiwillig da. Aber wir werden es irgendwann wissen."

Täter nutzen das Vertrauen aus

Sandra Gottschalk arbeitet für Zornröschen, einer Beratungsstelle in Mönchengladbach, die sich mit sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen befasst. Sie warnt: "Von Freiwilligkeit kann man in den Fällen auf gar keinen Fall sprechen." Täter nutzen das Vertrauen von Kindern aus. Diese besäßen aber oft noch gar nicht die kognitive Reife, um die Tragweite der Handlungen zu verstehen.

Die suggerierte "Freiwilligkeit" wird so zur Falle: Für Kinder sei es nicht möglich, ohne Hilfe aus diesen Situationen herauszukommen, betont Gottschalk.

Nicht unbedingt direkt eine Therapie

Diese Strategien kennt auch Lisa Handle von der Ambulanz für Kinderschutz in Neuss. Täter würden die Kinder gezielt an sich binden. "In vielen Fällen ist es so, dass die Kinder dadurch bestimmte Vorteile haben, oder sich wohl fühlen, oder die Täter bestimmte Sachen ausstrahlen." Dieses Netzwerk könnten Kinder nur sehr schwer durchschauen. In einer Therapie sei es wichtig, den Opfern aufzuzeigen, wie die Manipulation funktioniert.

Eine Therapie muss aber nicht unbedingt der erste Schritt sein. Am wichtigsten sei es, die Kinder so schnell wie möglich in eine geschützte Umgebung zu bringen. Oft sei es das dringendste Bedürfnis der Kinder, zurück in den Alltag zu finden. Ob eine Therapie dann notwendig und sinnvoll ist, könne sich oft erst im zweiten Schritt entscheiden.