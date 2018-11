Verfrühter Martinssommer in NRW

"Das ist schon ein seltenes Phänomen", sagt WDR -Wetterexperte Oliver Klein. Bis zu 20 Grad im November. Die Rede ist vom sogenannten Martinssommer. Darunter verstehen Meteorologen eine Schönwetterperiode aufgrund stabiler Hochdrucklagen im November.

Der Begriff ist eher in der Schweiz und Süddeutschland gängig - als "Martinssommer " oder "Martini-Sommer" . Dort ermöglicht die Wärmeperiode in den Weinbaugebieten eine Novemberlese.

Am Mittwoch (07.11.2018) wird es in NRW mit 15 bis 19 Grad erneut sehr mild. Auch wenn danach etwas weniger milde Temperaturen um 10 Grad und - man glaubt es kaum - sogar Regen erwartet werden, soll es auch in der kommenden Woche nicht wirklich abkühlen. Die Wetterlage sei "relativ stabil" , sagt Klein.

Es sind die Luftdruckmuster

Verantwortlich für die außergewöhnlich stabilen Witterungsbedingungen sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) "nahezu gleichbleibende beziehungsweise rasch wiederkehrende Luftdruckmuster" . In diesem Jahr stehen demnach die sogenannten blockierenden Wetterlagen ganz hoch im Kurs. Kräftige Hochdruckgebiete hindern laut DWD atlantische Tiefs daran, Europa auf direktem Weg ostwärts zu überqueren.

Die Legende um den Martinssommer