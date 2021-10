Bonner Martinszug fällt aus - Verunsicherung auch in anderen Städten

Ein Reiter auf einem echten Pferd, selbst gebastelte bunte Laternen, hunderte Kinder, die gemeinsam Singen und am Ende ein süßes Brötchen für alle. Viele Kinder und Eltern haben sich schon gefreut, dass das dieses Jahr wieder möglich sein wird. Es gibt auch kein pauschales, landesweites Verbot für Martinszüge; aber viele Städte verlangen von den Veranstaltern, dass bestimmte Corona-Regeln eingehalten werden.

Großer Bonner Martinszug fällt aus

" Man hat die Martinszüge vor die Wand fahren lassen ", meint jetzt die Katholische Kirche in Bonn. Dort hätten sich viele Schulen und Kitas nicht in der Lage gesehen, die Auflagen der Stadt umzusetzen. Erst am Freitag, am letzten Tag vor den Herbstferien, hat die Bonner Oberbürgermeisterin mitgeteilt, dass für die Martinszüge in der Stadt doch keine verschärften Corona-Regeln gelten - aber da war es schon zu spät, kritisiert die Katholische Kirche.

" Der große Martinszug wird also ausfallen und die Stadtverwaltung trägt dafür die alleinige Verantwortung. Das ist - um es gelinde zu sagen - ein echtes Trauerspiel ," kritisiert der Stadtdechant Wolfgang Picken dieses Hin- und Her. Nach dem Ferienende blieben nur wenige Tage bis zum Martinszug, das sei für die Koordination der vielen Gruppen und die Organisation nicht ausreichend, meinte Picken. Es gebe " leider keinen Weg mehr zurück ".

Die Entscheidung treffe gerade Kinder und Familien, die in der Pandemie besonders belastet gewesen seien. " Wir hatten gehofft, dass die Stadt alles daransetzen würde, der jungen Generation die traditionelle Feier des Heiligen Martin wieder zu ermöglichen ."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Veranstalter auch woanders verunsichert

Auch in Duisburg und am Niederrhein ist die Unsicherheit bei den Veranstaltern von Martinsumzügen groß. Deshalb haben viele Grundschulen in Duisburg und den Kreisen Kleve und Wesel bereits gesagt, dass es bei ihnen auch dieses Jahr keinen Martinszug mit Publikum geben wird. Der Organisationsaufwand sei so kurzfristig zu hoch, kleine schulinterne Feiern könnten aber stattfinden. Nur die dann meistens ganz in Klein - ohne echtes Pferd, ohne Gebäck und ohne Eltern.