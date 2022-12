WM-Halbfinale: Marokko-Fans in NRW im Freudentaumel

In Düsseldorf-Oberbilk haben am Samstagabend mehr als 1.000 Menschen den Sieg der marokkanischen Fußball-Nationalmannschaft im WM-Viertelfinale gegen Portugal gefeiert - und damit den ersten Einzug eines afrikanischen Teams in ein WM-Halbfinale. Die Polizei war mit einem großen Aufgebot vor Ort. Straßen wurden für den Verkehr gesperrt.

Cem: "Alle vereint für den Underdog"

Die Fans feierten mit Bengalos, Autokorsos, Hupkonzerten - und mit einem Fahnenmeer. Mit dabei waren auch Menschen aus anderen arabischen Ländern - aber auch viele Deutsche, die sich die Party nicht entgehen lassen wollten. " Wirklich alle sind hier vereint für den Underdog ", sagte ein Fan namens Cem dem WDR.

Party in Hagen

Auch am Hauptbahnhof in Hagen jubelte die marokkanische Community - hier sorgten rund 500 Fans für Stimmung. In Essen sprach die Polizei von einer "großen Gruppe" Fans, die mit Trommeln und Sprechchören ihre Mannschaft feierten. Bisher sei alles friedlich geblieben.

Raketen in Bielefeld

Beste Laune in Bielefeld

Auf Bielefelds zentralem Platz Kesselbrink versammelten sich am Samstagabend hunderte Menschen. Raketen erleuchteten den Nachthimmel, in der ganzen Innenstadt waren Autokorsos zu hören. Es könnte eine lange Nacht werden.

Auch in der Aachener Innenstadt wurde der Einzug ins WM-Halbfinale ausgelassen gefeiert. Dort kam es teilweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen durch feiernde Fans. Der Busverkehr wurde aus Sicherheitsgründen um 18.30 Uhr für anderthalb Stunden eingestellt. Laut Polizei kam aber niemand zu Schaden.

