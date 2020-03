" Wenn man hier so sitzt, dann zieht es schon ordentlich" , sagt Kaan Hira. Der Abiturient sitzt im dritten Stock des Dreikönigsgymnasiums in Köln-Bilderstöckchen. Ein völlig maroder Schulbau aus den 70er Jahren. Das Fenster direkt neben ihm schließt nicht mehr richtig. Ein Spalt von etwa einem Zentimeter bleibt offen. Rund um die Uhr, auch im Winter. "Sich so zu konzentrieren, fällt schwer" , sagt Kaan Hira.

Das Dreikönigsgymnasium in Köln ist ein Extremfall: Seit Jahren ist es umzäunt, weil ganze Steine aus der Fassade fallen. Schon 2015 hat die Stadt Köln festgestellt, dass sich eine Sanierung nicht mehr lohnt. Das Gebäude ist so kaputt, dass es komplett entkernt werden muss. Die Beton-Pfeiler und die Decken bleiben stehen. Ansonsten muss alles raus.