Hilfe vom Innenministerium

"Es tut sich was" , sagte Wolfgang Beus, Pressesprecher des NRW-Innenministeriums, dem WDR am Dienstag. Kürzlich seien zum Beispiel neue Wachen in Neunkirchen, Mönchengladbach und Gummersbach entstanden. Und am Mittwoch (05.12.2018) eröffne Minister Reul in Velbert die nächste neue Polizeiwache.

"Aber es gibt nach wie vor großen Erneuerungsbedarf" , so Beus. Die Polizei baue nicht selbst, sondern miete Gebäude von Investoren an. "Das ist ein komplexes Verfahren, bei dem das Innenministerium die örtlichen Behörden juristisch, technisch und finanziell unterstützen."

Gewerkschaften: Verfahren optimierbar

Kritik kommt von den Gewerkschaften: "Es gibt zwar bürokratische Hindernisse, aber die notwendigen Prozesse wären optimierbar ", sagte Erich Rettinghaus, NRW-Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft dem WDR.

300 Millionen Euro stehen zur Verfügung

Auch der Gewerkschaft der Polizei ( GdP ) in NRW reichen die Anstrengungen nicht aus. Sprecher Stephan Hegger sagt: "Die Mängel sind so gravierend, dass sie nicht alle bis zum Ende der Legislaturperiode beseitigt werden können." Bis 2022 stelle das NRW-Finanzministerium 300 Millionen Euro für neue Polizeiwachen zur Verfügung. "Das reicht aber bei einem Sanierungsstau von 700 Millionen Euro nicht aus."

Zu erneuern sind nach den Angaben der Gewerkschaften zum Beispiel noch Polizeidienstellen in Essen, Wuppertal, Düsseldorf, Duisburg, Bielefeld, Paderborn und Brühl.