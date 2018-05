Marode Brücken in ganz NRW

Jahrelang fehlte Personal

Warum ließ sich das jetzige Chaos dann nicht vermeiden? Zum einen habe die Straßenverwaltung lange Zeit Personal abgebaut: Von 2006 an wurden bis 2014 fast 1.300 Stellen in den Planungsabteilungen gestrichen – ein Zeitraum, in dem sowohl CDU und FDP als auch SPD und Grüne das Land regierten.

Reparaturarbeiten an Fleher Brücke in Düsseldorf

Die Folge: Das Geld, das der Bund zur Straßen- und Brückensanierung für NRW bereitgestellt hatte, konnte nicht abgerufen werden, da es keine fertigen Pläne gab.

Seit 2014 wurden wieder Mitarbeiter eingestellt, in diesem Jahr gab es 50 neue Planerstellen.